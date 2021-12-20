Бизнес-омбудсмен Абросимов рассказал, когда примут решение о QR-кодах в Петербурге

В четверг, 23 декабря, власти Петербурга примут окончательно решение о сроках введения проверки QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Как сообщает «Деловой Петербург», эту дату озвучил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге на круглом столе объединения «Рестоград».

Ранее предприниматели Петербурга обратились в Смольный с предложением повторно перенести сроки начала проверок QR-кодов, которые должны начаться 27 декабря. Участники предложили перенести непопулярную меру на февраль, а также выразили готовность предлагать петербуржцам добровольно предъявляющим QR-коды скидки и акции, разместить рекламу с призывами вакцинации и претворить в жизнь другие инициативы, стимулирующие вакцинироваться от коронавируса.