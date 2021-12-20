Политехнический университет перешел на дистанционное обучение

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого полностью перевел студентов на дистанционный формат обучения. Все занятия проводятся только онлайн с понедельника, 20 декабря.
В пресс-службе вуза уточнили, что причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Студентов попросили проявить сознательность и ограничить свои перемещения как в городе, так и в университете. А в случае появление симптомов заболевания — не только вызвать врача, но и сообщить в дирекцию своего института. Туда же студентам рекомендуют обращаться в случае возникновения трудностей с онлайн-обучением.