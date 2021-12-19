ТЦ и рестораны Петербурга предлагают мотивировать прививаться скидками

В ресторанах и торговых центрах Петербурга могут ввести скидки и акции для тех, кто добровольно предъявит QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса. Как сообщает «Комсомольская правда», с такой инициативой выступили предприниматели Петербурга. Письмо с данным предложением направлено в администрацию города.

В обращении уточняется, что авторы готовы размещать в своих заведениях рекламу, побуждающую к вакцинации, а также предлагать скидки и дарить подарки тем, кто добровольно предъявит QR-код.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что представители бизнеса обратились в Смольный с просьбой перенести введение проверки QR-кодов в ресторанах и торговых центрах Петербурга с 27 декабря на февраль.