322 петербуржца с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки 322 петербуржца попали в больницу с подтвержденным диагнозом коронавирус и пневмониями. Как сообщили в администрации города, выписали из больниц за это время 361 пациента.

Лечение от коронавируса в петербургских стационарах в настоящее время получают 5935 человек. 585 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а 327 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Лечение от коронавируса на дому в настоящее время проходят 26 348 петербуржцев. Цикл вакцинации от коронавируса завершили 2,55 млн горожан. За сутки 5 043 человека получили первый компонент вакцины, а 18 909 — завершили вакцинацию.