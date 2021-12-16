«Омикрон» в Петербург привезла туристка из Дубая

Первый в Петербурге случай заражения штаммом «омикрон» обнаружили у пассажирки рейса из Дубая 9 декабря. Женщина сдала тест на коронавирус в аэропорту и он оказался положительным.

Секвенирование генома вируса проводили в институте Пастера, где в итоге и подтвердили выявление именно штамма «омикрон». Находку петербургских медиков направили в новосибирский «Вектор», где специалисты подтвердили её.

Как сообщает «Фонтанка», туристка с «омикроном» сейчас находится дома на самоизоляции. Женщину посещали врачи. Самочувствие у неё хорошее.

Ранее данные о выявлении «омикрона» в Петербурге сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что новый штамм выявлен уже у 25 россиян.