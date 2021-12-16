Бизнес просит отложить QR-коды в Петербурге до февраля

Вопросы введения QR-кодов в торговых центрах и общепите, которое запланировано на 27 декабря, продолжают обсуждать в Петербурге. Представители бизнеса обратились к властям с просьбой отложить их введение до февраля 2022 года, не создавая негативных информационных поводов перед новогодними праздниками.

Как сообщает «Фонтанка», предприниматели также выступили с инициативой продлить работу баров до 2:00. Данный режим может действовать при условии создания в заведениях так называемых covid-free зон. Представители общепита и торговли также заявили о готовности довести долю вакцинированных сотрудников до 90%.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский пояснил, что власти Петербурга готовы рассмотреть еще один перенос сроков введения QR-кодов. Ранее эта непопулярная мера уже была смещена с 1 на 27 декабря.