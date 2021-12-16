Пожилые переболевшие коронавирусом имеют самый высокий титр антител

С 1 июня 2020 года по 1 августа 2021 года на базе четырех клиник ВМА проводилось исследование, в котором приняли участие 260 пациентов со средней и тяжелой формой заболевания наблюдались в условиях стационара, а также 450 диагностических центров «Хеликс» в 22 городах страны. В последних наблюдали 1205 пациентов в легкой форме, которые лечились амбулаторно. Промежуточные результаты исследования 16 декабря объявил медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрии Денисов.

Выработка антител и у мужчин, и у женщин активно начиналась на 45-й день от начала болезни. Однако, к 180-му дню количество антител снижалось у мужчин. У женщин-участниц исследования, напротив, наблюдалась положительная динамика.

Полковник медицинской службы Владимир Салухов отметил, что в стационаре у больных со средней и тяжелой формой коронавируса пик активной выработки антител приходился на 90-й день. Здесь особых гендерных различий зафиксировано не было. К 180-му уровень антител снижался, достигая того, который наблюдался у проходивших амбулаторное лечение.

Эксперты также отметили, что на выработку антител влияет и возраст пациентов. У пожилых наблюдается более активная выработка антител по сравнению с молодыми.