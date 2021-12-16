  • 17 Декабрь 2021
USD 17.12.2021 73.5708 -0.2802
USD ММВБ 00:05 73.6912  
EUR 17.12.2021 83.1571 -0.0804
EUR ММВБ 00:05 83.0911  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Пожилые переболевшие коронавирусом имеют самый высокий титр антител

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Эксперты озвучили результаты исследования в четырех клиниках ВМА.

С 1 июня 2020 года по 1 августа 2021 года на базе четырех клиник ВМА проводилось исследование, в котором приняли участие 260 пациентов со средней и тяжелой формой заболевания наблюдались в условиях стационара, а также 450 диагностических центров «Хеликс» в 22 городах страны. В последних наблюдали 1205 пациентов в легкой форме, которые лечились амбулаторно. Промежуточные результаты исследования 16 декабря объявил медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрии Денисов.

Выработка антител и у мужчин, и у женщин активно начиналась на 45-й день от начала болезни. Однако, к 180-му дню количество антител снижалось у мужчин. У женщин-участниц исследования, напротив, наблюдалась положительная динамика.

Полковник медицинской службы Владимир Салухов отметил, что в стационаре у больных со средней и тяжелой формой коронавируса пик активной выработки антител приходился на 90-й день. Здесь особых гендерных различий зафиксировано не было. К 180-му уровень антител снижался, достигая того, который наблюдался у проходивших амбулаторное лечение.

Эксперты также отметили, что на выработку антител влияет и возраст пациентов. У пожилых наблюдается более активная выработка антител по сравнению с молодыми.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram