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В Петербурге растет госпитализация пациентов с коронавирусом

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© Фото: Baltphoto

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423 петербуржца с коронавирусом увезли в больницы за сутки.

В Петербурге за прошедшие сутки, 15 декабря, в больницы с коронавирусом госпитализировали 423 человека. Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего лечение от данной болезни в стационарах Петербурга получают 5775 пациентов.

%70 горожан остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. 321 петербуржец подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К приему пациентов с коронавирусом в Петербурге подготовлено 7449 коек в 17 стационарах. 33,28% койкомест в настоящее время свободны.

Из медицинских учреждений выписали по выздоровлению 450 пациентов за сутки. 26 101 петербуржцев лечатся от коронавируса на дому.

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