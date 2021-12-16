Студентов общежития СПбГУ изолировали в пансионате из-за вспышки коронавируса

В петергофском кампусе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом у студентов. В официальной группе студсовета учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что заболевших изолировали в пансионате.

Речь идет об общежитии №8, расположенном на улице Халтурина в Петродворцовом районе Петербурга. Заболевшие размещены в пансионате «Балтиец» в Репино.

Глава управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий СПбГУ Дмитрий Михайлов пояснил, что для возвращения в кампус студентам понадобится отрицательный результата теста на коронавирус. Как сообщает «Петербургский Дневник», в общежитии №8 в настоящее время проводится санитарная обработка.