Менее двух тысяч случаев коронавируса диагностировали в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 15 декабря, в официальную статистику вошли 1992 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

В России за сутки коронавирусом заболели 28 486 человек. В Москве суточная заболеваемость составила 3322 случая. Петербург остается на втором месте по данному показателю среди российских регионов. В Московской области зарегистрировано 1262 случая заражения.

Суточная смертность от коронавируса в России составила 1 133 случая. В Москве скончались от болезни 85 человек, а в Петербурге — 61. Всего за время пандемии от коронавируса в России умерли 294 024 человека.