352 новых случая коронавируса выявили в Ленобласти за сутки

В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировано 352 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщает «ЛенТВ24», по сравнению с предыдущим днем новых случаев зарегистрировано на девять меньше.

Лидером по уровню суточной заболеваемости остается Всеволожский район Ленинградской области, где заболел 91 человек за сутки. В Приозерском, Подпорожском, Лонейнопольском районах новых случаев заболеваемости коронавирусом не зарегистрировано.

Всего за время пандемии коронавирусом в Ленинградской области заболели 96 024 жителей. К настоящему моменту выздоровели 76 818 пациентов с данным диагнозом.