Запасы вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» пополнили в Петербурге

В Петербург доставили новые партии вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Они поступили на городскую фармацевтическую базу во вторник, 14 декабря.

В партии 62 400 комплектов доз «Спутника V» и 14 608 доз «Спутника Лайт». Последний предназначен преимущественно для прививок трудовым мигрантам и другим иностранным гражданам, находящимся в Петербурге.

190 стационарных пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений работают в Петербурге на сегодняшний день. В дополнение к ним вакцинируют горожан от коронавируса в 53 мобильных пунктах вакцинации.

К настоящему моменту курс вакцинации от коронавируса в Петербурге завершили 2 454 585 человек.