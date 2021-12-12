Менее 300 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки с диагнозом коронавирус в больницы попали 290 человек. Такие данные опубликованы на сайте администрации города 12 декабря.

В городских стационарах остаются 5603 пациента с коронавирусом. Из них 549 находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 308 человек.

26 899 петербуржцев лечатся от коронавируса на дому. Из них 26 584 человека получили бесплатные лекарства.

За сутки зафиксировали 2012 новых случаев коронавируса в Петербурге. Выписались по выздоровлению в этот день 424 человека.

Скончались от коронавируса за сутки 63 петербуржца.