Московская область опередила Петербург по суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки, 11 декабря, в официальную статистику заболеваемости коронавирусом попали 2012 новых случаев в Петербурге. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Всего в России за сутки выявлено 29 929 случаев коронавируса. В Москве за сутки заболели 2862 человека, в Московской области — 2040. Петербург переместился на третье место по уровню суточной заболеваемости среди российских регионов.

Суточная смертность в России составила 1 132 случая. В Москве за сутки от коронавируса скончались 88 человек, в Петербурге — 63. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 289 483 россиян.

За сутки в Петербурге выписаны по выздоровлению после коронавирусной инфекции 1283 человека.