Число привитых от коронавируса петербуржцев достигло 2,4 миллиона

2 миллиона 412 тысяч человек в Петербурге завершили цикл вакцинации от коронавируса. Вакцинироваться в Петербурге можно в 190 прививочных пунктах. Ранее в администрации города сообщили, что прививочные пункты в Петербурге будут работать в новогодние праздники в особом режиме 31, 1 и 7 января. В остальные дни новогодних каникул предусмотрен стандартный режим работы.

Губернатор Александр Беглов назвал обстановку с коронавирусом в Петербурге сложной, но контролируемой. Для пациентов с коронавирусом в петербургских стационарах развернуто 7 949 коек. 28,5% из них в настоящее время свободно.