В Петербурге снижается суточная заболеваемость коронавирусом

В Петербурге продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в городе за сутки диагностировано 2045 новых случаев болезни. В предыдущие сутки этот показатель составил 2267.

Петербург остается на втором месте по числу заболевших в российских регионах. В Москве зарегистрировано 3140 новых случаев коронавирусной инфекции. В Московской области заболели 1833 человека. Всего в России зарегистрировано 30 288 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки от коронавируса в Петербурге скончался 61 человек. В Москве суточная смертность составила 86 случаев. Всего за сутки в России от коронавируса умер 1 171 человек.