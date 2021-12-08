Петербургские депутаты поддержали введение QR-кодов в общественных местах

Законодательное собрание Петербурга одобрило законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. В первом чтении федеральную инициативу поддержали 36 депутатов. Против проголосовали 12 народных избранников.

Ко второму чтению расстановка голосов несколько изменилась. «За» высказались только 34 депутата, 13 законопроект не поддержали.

Известно, что против голосовали некоторые представители КПРФ и «Яблока». Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов высказал мнение, что законопроект дискриминирует переболевших коронавирусом, но не обращавшихся к врачу, а потому не имеющих QR-код.

Глава фракции КПРФ Роман Кононенко отметил, что данным законопроектом стравливаются сторонники и противники вакцинации. Он рассказал, что за неделю в Петербурге было собрано почти 5 тысяч подписей против законопроекта. В дальнейшем их отправят в Госдуму.