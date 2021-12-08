351 пациента с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 7 декабря, в больницу с коронавирусом и пневмониями попал 351 пациент. Как сообщили в администрации города, выписали по выздоровлению 355 горожан.

С заболевшими коронавирусом петербуржцами по-прежнему работают 18 стационаров. В данный момент в них находятся 5,8 тысяч петербуржцев, а всего для пациентов с коронавирусом подготовлено 7,9 тысяч койкомест.

570 горожан в тяжелом состоянии находятся в отделениях реанимации. 312 пациентов с коронавиурсом подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по данным комитета по здравоохранению, заболеваемость коронавирусом среди детей в Петербурге снижается.