В Смольном рассказали, сколько пациентов старше 60 лет лежит в больницах с коронавирусом

В Смольном обсудили меры снижения смертности от коронавируса в стационарах Петербурга. Как сообщается на сайте администрации города, доля пациентов старше 60 лет в больницах Петербурга составляет более 80% от общего числа.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что иск развития летальных исходов повышают также тяжелые хронические заболевания, отягощающие течение ковида. В числе таковых специалисты называют, в первую очередь, болезни сердечно-сосудистой системы: хроническая ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, новообразования различной локализации, сахарный диабет и его осложнения.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости повышенного внимания к своевременной диагностике и ранней госпитализации пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию на амбулаторном этапе. Также принято решение о расширении показания к госпитализации для пациентов старше 65 лет и беременных с акушерской патологией.