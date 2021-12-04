411 пациентов с коронавирусом попали в петербургские больницы за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 3 декабря, с подтвержденным диагнозом коронавирус были госпитализированы 411 человек. Как сообщили в администрации города, всего в стационарах в настоящее время находятся 5 867 горожан с данным диагнозом. 410 пациентов за сутки выписали из больниц по выздоровлению. Выявлено 1528 случаев заражения.

571 болеющих коронавирусом помещены в реанимации. 299 из них подключен к аппарату ИВЛ.

На прием пациентов с коронавирусом в Петербурге работает 18 стационаров. В них развернуто 7 949 коек. 44% из них в настоящее время свободны.

Амбулаторно от коронавируса в Петербурге лечатся 28,6 тысяч горожан.