Схему фиктивной вакцинации раскрыли в петербургской поликлинике

В Петербурге раскрыта схема фиктивной вакцинации. Как сообщила «Фонтанка», в организации бизнеса заподозрили экс-следователя, врача и двух медсестёр.

Следствие считает, что группа организовала массовую фиктивную вакцинацию в медицинском учреждении Петербурга. Свои услуги участники продавали за 10-15 тысяч рублей. Взамен заплативший пациент получал сертификат о вакцинации на Госуслугах.

На первую прививку пользующимся услугой требовалось прийти на оформление в поликлинику в строго определенное время. На вторую можно было и вовсе не приходить — сертификат появлялся автоматически.

По данным следствия, данной услугой успешно воспользовались несколько десятков человек.