Суточная заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге

В Петербурге за прошедшие сутки в официальную статистику по коронавирусу вошло 2103 случая заболевания. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

В России за сутки зарегистрировано 32 648 случаев коронавируса. В Москве заболели 2788 человек, а в Московской области — 2215. Петербург остается на третьем месте по уровню суточной заболеваемости.

Суточная смертность от коронавируса в России составила 1299 летальных исходов. В Москве за сутки умерли от коронавируса 97 человек, а в Петербурге — 69. Всего за время пандемии от коронавируса в России скончалось 275 193 человека.

2554 петербуржца выписаны за сутки после выздоровления.