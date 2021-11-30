В Петербурге могут выплатить пенсионерам вознаграждение за вакцинацию уже в январе

Петербургские пенсионеры, по всей вероятности, смогут получать денежное вознаграждение за вакцинацию от коронавирусной инфекции уже в январе 2022 года. Как сообщает «КП-Петербург», данное решение направлено на рассмотрение в администрацию города. Окончательно решение там обещают принять до 20 декабря.

Выплаты смогут получить не только вакцинировавшиеся петербургские пенсионеры, но также переболевшие коронавирусом или имеющие медотвод. Окончательное решение по выплатам пожилым горожанам примут до 20 декабря. Городу понадобится более 2 миллиардов рублей, чтобы поддержать жителей старше 60 лет материально.

Необходимость материального стимулирования петербуржцев этой возрастной группы в Смольном объясняют тем, что пожилые горожане входят в группу риска, поэтому защита необходима им в первую очередь.