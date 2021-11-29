Классов на дистанционном обучении в Петербурге стало 189

В Петербурге увеличилось количество школьных классов, которые переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости коронавирусом или ОРВИ. В городском комитете по образованию сообщили, что их стало уже 189 в 85 школах. Временно обучаются дистанционно 0,9% от общего количества классов в Петербурге.

Родители 3 651 школьника подали заявления о переводе на смешанный формат обучения. Более 13 тысяч школьников учились подобным образом в прошлом учебном году.

В Петербурге на карантин в связи с повышенным уровнем заболеваемости отправлены 12 групп в детских садах.