Московская область опередила Петербург по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге за прошедшие сутки, 28 ноября, зарегистрировали 2181 новый случай заболевания коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировано 33 860 случаев заражения. В Москве заболели 3434 человека, в Московской области — 2236. Петербург по числу новых случаев заболевания за сутки переместился на третье место.

За сутки от коронавируса в России скончались 1209 человек. В Москве зарегистрировано 93 летальных исхода за сутки, в Петербурге — 66, а в Московской области — 58. Всего за время пандемии от коронавируса в России умерли 273 964 человека.