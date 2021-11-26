384 человека госпитализировали с коронавирусом в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки в стационары с диагнозом коронавирус поступили 384 человека. Такие данные опубликованы на сайте администрации города.

Лечение от коронавируса и пневмонии в петербургских стационарах в настоящее время проходят 5 984 человека. 695 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а 306 подключено к аппаратам ИВЛ.

Выписали из больниц по выздоровлению 524 петербуржца за сутки. В городских стационарах для пациентов с коронавирусом развернуто 8 149 коек. Из них свободно в настоящее время 41,59%.

31 659 болеющих коронавирусом петербуржцев лечатся амбулаторно. Бесплатные лекарства получили 31 290 человек.