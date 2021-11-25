QR-коды для общепита и ТЦ Петербурга откладываются до 27 декабря

В Петербурге переносится срок введения доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, в заведения общепита и объекты розничной торговли. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующие изменения в постановление внес губернатор Александр Беглов. Аналогичные изменения также будут внесены в по отношению ко всем объектам, для которых уже действуют условия о допуске.

С 27 декабря петербургские гостиницы смогут принимать гостей только с QR-кодом или отрицательным результатом ПЦР-теста. Последний потребуется обновлять каждые 72 часа.

Остальные действующие ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, в Петербурге продлены до 31 января.