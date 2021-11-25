Вакцинированные петербуржцы болеют коронавирусом в десять раз реже непривитых

Главный внештатный специалист по эпидемиологии комитета по здравоохранению Мария Дарьина рассказала о частоте заболевания коронавирусом вакцинированных и невакцинированных петербуржцев. Эксперт отметила, что у привитых в десять раз ниже риск заболеть коронавирусом, чем у тех, кто не вакцинировался.

Те вакцинированные, которые всё-таки заболели коронавирусом, имеют риск тяжелого течения, госпитализации и последующей смерти от коронавируса в три раза ниже, чем непривитые. Такие выводы Мария Дарьина сделала на основе данные федерального ресурса больных COVID-19 лиц, и федерального регистра вакцинированных, куда попадает вся информация о заболевших и вакцинированных.