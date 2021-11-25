В Комздраве считают, что четвертая волна в Петербурге пошла на спад благодаря вакцинации

Главный внештатный эпидемиолог петербургского комитета по здравоохранению Мария Дарьина сообщила о спаде заболеваемости коронавирусом, который фиксируют в городе с середины ноября. На заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению она отметила, что он происходит на фоне увеличения числа привитых от коронавирусной инфекции горожан.

В настоящий момент в Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 2,1 млн человек. Около 400 тысяч человек привились однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Как уточнила Мария Дарьина, петербургский Комздрав исследовал эффективность вакцинации. Для этого эксперты проанализировали данные с марта 2020 года по 15 сентября 2021 года на основе данных федерального ресурса лиц больных COVID-19 и федресурса о вакцинированных от COVID-19. В ходе исследования был сделан вывод, что риск заболеть тяжёлыми формами коронавируса для вакцинированных петербуржцев в три раза ниже, чем у непривитых.