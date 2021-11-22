71 класс в Петербурге учится дистанционно из-за заболеваемости

На дистанционном обучении в Петербурге в настоящее время находится 71 класс в 37 петербургских школах. Такие данные озвучили в городском комитете по образованию. Дистанционно из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Петербурге учатся 0,35% от общего числа школьных классов. На прошлой неделе все они обучались очно.

Осваивают учебный план дома по заявлению родителей в настоящее время 2609 петербургских школьников.

Из-за высокого уровня заболеваемости на карантин также закрыты 15 групп в петербургских детских садах.