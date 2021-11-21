2496 случаев коронавируса зарегистрировали в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 20 ноября, в официальную статистику по коронавирусу вошли 2496 новых случаев заражения. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

В России за сутки заболели 36 970 человек. В Москве зарегистрировано 3438 новых случаев коронавирусной инфекции. Петербург остается на втором месте по уровню суточной заболеваемости. В Московской области за сутки выявили 1909 случаев коронавируса.

Смертность от коронавируса в России за сутки составила 1252 случая. 97 человек скончалось в Москве, 74 человека умерли в Петербурге, 69 человек за сутки унесла болезнь в Краснодарском крае. Всего за время пандемии от коронавируса в России умерли 264 095 человек.