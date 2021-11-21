Петербурге снова побил рекорд по суточной вакцинации от коронавируса

В Петербурге обновлен рекорд по суточным показателям вакцинации от коронавируса. Как сообщили в комитете по здравоохранению, на прививочные пункты за сутки пришли 38 833 горожан.

За первым компонентом вакцины на петербургские пункты вакцинации пришли 20 890. Остальные получили второй компонент препарата и завершили курс вакцинации от коронавируса.

В комитете по здравоохранению назвали цифры абсолютным рекордом по вакцинации с начала прививочной кампании. Уровень заболеваемости коронааирусом в Петербурге постепенно снижается. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали на 77 новых случаев болезни меньше, чем днем ранее.