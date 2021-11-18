В Петербург скоро привезут большую партию вакцины «Спутник Лайт»

В Петербурге ждут новую крупную партию вакцины «Спутник Лайт». Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, до конца недели ожидается новая поставка однокомпонентной вакцины от коронавируса. Однако, точные сроки и объемы пока не называются.

Предыдущая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в Петербург в начале ноября. В ней было 100 тысяч доз, однако, к настоящему моменту она израсходована почти на 60%.

Вакцина «Спутник Лайт» пользуется повышенной популярностью у петербуржцев. Ранее Минздрав рекомендовал использовать её только для ревакцинации, а также первичной вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом.