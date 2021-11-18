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Пять десятков дел о фальшивых «ковидных» документах расследуют в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Уголовные дела возбуждены из-за подделки ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

В Петербурге расследуются более пятидесяти дел, связанных с изготовлением фальшивых медицинских документов, связанных с коронавирусом. Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, речь идет о фальшивых ПЦР-тестах и сертификатах о вакцинации от коронавирусной инфекции.

До суда ни одно дело пока не дошло. Однако, рассмотрение нескольких из них уже завершается и скоро они будут направлены в суд.

В 2020 году случаев изготовления фальшивок было выявлено немного. Это были поддельные результаты ПЦР-тестов. В 2021 году резко возросло число случаев изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Уголовные дела возбуждаются по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Нарушителям может грозить штраф или до четырех лет лишения свободы.

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