Поступившая в Петербург новая партия «Спутника Лайт» израсходована на 60%

60% поступившей в Петербург однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» уже израсходовано. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что скоро в Петербург поступит новая партия однокомпонентной вакцины от коронавируса.

Привиться от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в Петербурге можно в 72 медицинских учреждениях. Их адреса опубликованы на официальном сайте городского комитета по здравоохранению.

Партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» поступила в Петербург 5 ноября и состояла из 100 тысяч доз. В настоящий момент в городе осталось 42 тысячи доз этого препарата.

Однокомпонентный препарат от коронавируса «Спутник Лайт» пользуется в Петербурге повышенной популярностью. Однако, получить QR-код для прохода в различные общественные места горожане смогут только через три недели после прививки.