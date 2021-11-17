В петербургских больницах с начала пандемии умерли от коронавируса шестеро детей

В Петербурге с начала пандемии скончались шестеро детей, госпитализированных с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в петербургском комитете по здравоохранению.

Пятеро детей умерли в в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). Шестой ребенок был пациентом Городской детской больницы имени Филатова.

Главный неонатолог Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов отметил, что все умершие от коронавируса дети имели тяжелые сопутствующие патологии: опухоли, лейкоз, заболевания эндокринной системы и другие. Он отметил, что не все маленькие пациенты СпбГПМУ имеют серьезные сопутствующие заболевания. Некоторых госпитализируют с поражением легких 85%.

«Интерфакс» сообщает, что шестой умерший с коронавирусом ребенок тоже имел серьезное сопутствующее заболевание.