397 петербуржцев с ковидом и пневмониями госпитализировали за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки с диагнозом коронавирус и пневмония в больницы попали 397 человек. Неделю назад число поступивших было 425 человек.

Число тех, кого выписывают из петербургских коронавирусных стационаров, растет. За минувшие сутки домой отправились 546 горожан.

В петербургских стационарах в настоящее время остаются 7217 человек. 692 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимациях. 334 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Петербуржцев с коронавирусом в настоящее время принимают в 18 стационарах, где для них подготовлено 9488. 42,17% из них свободны.

Запас вакцины от коронавируса в Петербурге составляет 566 199 доз.