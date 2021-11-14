Суточная заболеваемость коронавирусом снижается в Петербурге

В Петербурге за прошедшие сутки, 13 ноября, выявили 3144 случая коронавирусной инфекции. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Эта цифра на 8% меньше зарегистрированной в прошлую пятницу, когда был достигнут очередной пик суточной заболеваемости.

В Москве зарегистрировано 3734 случая заболевания короанвирусом. Петербург остается на втором месте по уровню суточной заболеваемости. В Московской области за сутки заболели 2955 человек. В целом по России показатель суточной заболеваемости коронавируса составил 38 823 случая.

Суточная смертность от коронавируса в России составила 1 219 случаев. В Москве скончались 95 человек, а в Петербурге — 80 за сутки.