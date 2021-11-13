Беглов назвал отказывающихся прививаться петербуржцев безответственными

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что отказывающиеся прививаться от коронавируса горожане ведут себя безответственно, забирая койки у других больных. В прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» он пояснил, что если количество заболевших коронавирусом будет расти, пострадают больные диабетом, сердечники, неврологические и другие пациенты.

Александр Беглов отметил, что ковидная койка во вновь построенном стационаре стоит 11 миллионов рублей. Он попросил горожан подсчитать, сколько новых коек потребуется, если все будут относится безответственно, а также решить, из какой бюджетной статьи взять деньги: остановить строительство садов, школ, сэкономить на кардиохирургических или онкологических больницах или сократить объем социальной помощи.