Петербуржцам рекомендовали не ждать «КовиВака»

Власти не рекомендуют петербуржцам ожидать поступления вакцины от короанвируса «КовиВак» в медицинские учреждения города. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в прямом эфире на странице губернатора Петербурга Александра Беглова в социальных сетях.

Андрей Сарана пояснил, что на сегодняшний день «КовиВака» в медицинских учреждениях Петербурга нет. Есть небольшое количество вакцины «ЭпиВак», также петербуржцам доступны «Cпутник V» и «Cпутник лайт».

Сложности с «КовиВаком» в Петербурге связаны с особенностями производства этой вакцины. В настоящее время его в России выпускает только одна площадка. В связи с эти Андрей Сарана призвал петербуржцев прививаться теми препаратами, которые есть в наличии.