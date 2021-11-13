Коронавирус лишил зрения сотрудницу петербургского Роспотребнадзора

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова напомнила, что последствия коронавируса могут быть так же опасны, как и сама болезнь. В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач Северной столицы рассказала об осложнении на зрение у одной из своих сотрудниц.

Наталья Башкетова отметила, что из-за коронавируса женщина временно ослепла на оба глаза. Зрение она потеряла на достаточно продолжительный срок — около двух недель. К настоящему моменту зрение переболевшей коронавирусом сотрудницы Роспотребнадзора полностью восстановилось.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что такое осложнение возможно. Вирус действует на организм системно, влияя не только на обоняние, но и на зрение.