В Петербурге обновлен рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки

В Петербурге установлен рекорд по суточному показателю вакцинации от коронавируса. Как сообщили в комитете по здравоохранению, в четверг, 11 ноября, на прививочные пункты Северной столицы пришли в общей сложности 34 355 человек. Впервые на прививочные пункты в этот день пришли 22 630 человек.

Это рекордный показатель за все время прививочной кампании от коронавируса. Предыдущий рекорд — 32 999 вакцинированных — был поставлен 23 июля текущего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания будут приглашать на вакцинации персонально. Для этого сотрудники поликлиник будут обзванивать тех, кто подлежит обязательной вакцинации от коронавируса.