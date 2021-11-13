Петербургских пенсионеров будут персонально приглашать на вакцинацию

В Петербурге проживает 1,28 миллион пожилых людей. По данным главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, из них к настоящему моменту вакцинированы 50%.

Как сообщает ТАСС, глава Комздрава завил, что подлежащих вакцинации от коронавируса граждан старше 60 лет будут приглашать на вакцинацию индивидуально. Для этого на каждом из участков городских поликлиник созданы индивидуальные паспорта пациентов. В них участковые врачи указывают людей, которые переболели более шести месяцев назад или вакцинированы.

По такой технологии сотрудники поликлиник уже обзванивали горожан старше 50 лет и людей с хроническими заболеваниями, чтобы пригласить их на вакцинацию. В ближайшее время данный алгоритм действий повторят еще раз.