425 петербуржцев с коронавирусом увезли в больницы за сутки

Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге составила 425 случаев. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Всего лечение в городских стационарах в настоящее время получают 9488 человек с данным диагнозом. Состояние 709 из них оценивается как тяжелое — они находятся в реанимации. 364 петербуржца с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.

Лечение от коронавируса в домашних условиях в настоящее время проходят 41 304 горожан. Коэффициент распространения коронавируса оценивается в 0,83 при нормативе не более единицы.

1 959 562 петербуржца завершили цикл вакцинации от коронавируса. Запас вакцины в городе в настоящее время составляет 676 900.