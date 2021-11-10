QR-коды переболевших на Госуслугах снова действительны полгода

Петербуржцы снова сообщают об изменениях в ранее выданных прививочных сертификатах, которые они заметили утром среду, 10 ноября. На этот раз перемены заметили переболевшие коронавирусом.

Как сообщает «Фонтанка» срок действия сертификатов переболевших на Госуслугах снова стал полгода. Те, у кого шесть месяцев после болезни прошли, увидели, что срок действия их сертификатов снова числится истекшим.

Ранее из-за сбоев срок действия QR-кодов, подтверждающих факт перенесенного заболевания, у многих горожан оказался продлен. Сегодня всё вернулось на прежние места.