QR-коды для петербуржцев распечатают в отделениях банков

Вакцинированные петербуржцы, не имеющие учетной записи на Госуслугах, могут обратиться в ближайшее отделение Сбербанка для распечатки QR-кода. Договоренность со Сбербанком уже достигнута, оказывать данную услугу там готовы с 15 ноября.

Также получить QR-код на бумажных носителях можно будет в районных администрациях города. К настоящему моменту помочь с этим жителям готовы в Кировском, Петродворцовом, Петроградском, Василеостровском, Кронштадтском, Красносельском, Колпинском и Невском районах.

Данная информация содержится в ответе вице-губернатора Олега Эргашева на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Последний поделился ею в своем Telegram-канале.

Бланк с QR-кодом петербуржцы уже сейчас могут распечатать в 31 многофункциональном центре. Еще в 12 МФЦ такая возможность появится в ближайшее время после установки компьютеров самообслуживания.