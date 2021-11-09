В Комздраве рассказали, где в Петербурге можно вакцинироваться «Спутником Лайт»

В петербургском комитете по здравоохранению назвали прививочные пункты, в которых доступна однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Всего в различных районах города их 72.

В Адмиралтейском районе вакцина есть в поликлиниках №24, 27, 28; Василеостровском — №3,4,54; Выборгском — №14, 104, 97, 52, 6, 117, 99, а также в детской поликлинике №71 и ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России. В Калининском районе «Спутником Лайт» прививают в поликлиниках №112, 96, 86, а также ЧУЗ «КБ „РЖД-Медицина“ г. С-Петербург», в Кировском — в поликлиниках №23, 43, 88. В Колпинском районе «Спутником Лайт» можно привиться в поликлиниках №22, 71, 72, 95.

В Красногвардейском районе однокомпонентная вакцина есть в поликлиниках № 17 и 107, а также ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. В Красносельском желающим привиться этой вакциной нужно обращаться в поликлиники №93 и 106, а в Кронштадтском — №91 и 74. В Курортном районе вакцина есть в прививочном пункте на базе больницы №40.

В Московском районе «Спутником Лайт» прививают в поликлиниках №21, 48, 51, 75, а также в ФГКУ «Поликлиника № 4 Федеральной таможенной службы». В Невском районе привиться однокомпонентной вакциной можно в поликлиниках №6, 8, 25, 46, 77, 87, 94, 100.

В Петроградском районе вакцина доступна в поликлиниках № 31, 32, 34, а также больнице №31 и НИИ Гриппа им Смородинцева.

В Петродворцовом районе «Спутником Лайт» прививают в Николаевской больнице и поликлинике №122, в Приморском — в поликлиниках №98, 102, 111, 114, 120, в Пушкинском — в поликлиниках №49 и 60. Во Фрунзенском районе вакцина есть в поликлиниках №44, 56, 78, 109, а в Центральном — в поликлиниках №19, 30, 37, 38, 39, а также прививочном пункте при Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина.