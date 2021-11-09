Бумажные QR-коды начали выдавать в Петербурге

В Петербурге начали оформлять QR-коды, подтверждающие факт вакцинации от коронавируса на бумаге. Это делается для удобства тех горожан, у которых нет аккаунта на Госуслугах.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что данная система пока работает в тестовом режиме. Её полноценный запуск намечен на 15 ноября.

В 1 ноября петербужцы по завершении вакцинации могут получить сертификат с QR-кодом на бумажном носителе по форме, установленной комитетом по здравоохранению. Переболевшие горожане, а также те, кто имеет медотвод от вакцинации, могут получить такой же сертификат в своей поликлинике.

Петербург стал одним из первых регионов России, где внедряется система QR-кодов на бумажных носителях.