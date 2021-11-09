За сутки госпитализировали 339 петербуржцев с коронавирусом и пневмонией

Суточная госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге составила 339 человек в сутки. По сравнению с предыдущим днем новых пациентов стало на 8% меньше.

Как сообщили в оперативном штабе, в городских стационарах на сегодняшний день остаются 7872 пациента с коронавирусом и пневмониями. Петербуржцев с такими диагнозами принимают 15 городских и три федеральных стационара, где подготовлено 9 488 койкомест. Свободными в настоящее время остаются 1613 коек.

717 пациентов с коронавирусом остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. 362 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Амбулаторно лечатся 41 417 пациентов с диагнозом коронавирус.