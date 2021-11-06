Мурашко рассказал о скором завершении экспертизы детской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область заявил о скором завершении экспертизы российской вакцины от коронавируса для детей. Он отметил, что экспертиза уже вошла в завершающую стадию и препарат скоро будет доступен.

По словам министра, заболеваемость коронавирусом детей продолжает расти. В настоящее время в России от коронавируса лечатся более трех тысяч несовершеннолетних пациентов. Важно обеспечить защиту от инфекции для детей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге от коронавируса вакцинировались уже почти два миллиона человек.